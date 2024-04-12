Ловчиков Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1855
Дата смерти03.12.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Ловчиков Василий Иванович
Мать: Евдокия Григорьевна
Дочь: Варвара Ефимовна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Дочь: Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Дочь: Щукина Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Дочь: Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Дочь: Труфанова Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Сын: Ловчиков Василий Ефимович
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна
Дочь: Фёкла Ефимовна
Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна