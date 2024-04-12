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Ловчиков Ефим Васильевич

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

25.12.1855

Дата смерти

03.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1855

Отец: Ловчиков Василий Иванович

Мать: Евдокия Григорьевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Между 1872 и 1875

Жена: Ловчикова Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Варвара Ефимовна

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
14.10.1878

Дочь: Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.11.1879

Сын: Ловчиков Яков Ефимович

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.11.1881

Сын: Ловчиков Фёдор Ефимович

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.07.1883

Сын: Ловчиков Стефан Ефимович

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.07.1885

Сын: Ловчиков Антон Ефимович

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.12.1886

Сын: Ловчиков Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.08.1888

Сын: Ловчиков Фаддей Ефимович

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.05.1890

Дочь: Щукина Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.06.1892

Сын: Ловчиков Тихон Ефимович

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
17.09.1893

Дочь: Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.02.1895

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.08.1896

Дочь: Труфанова Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-30 л.194об
Рождение ребёнка
20.07.1898

Сын: Ловчиков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.02.1900

Сын: Ловчиков Василий Ефимович

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: Фёкла Ефимовна

Мать ребёнка: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак Бородинского посёлка | 2-го военный отдел Оренбургского казачьего войска
Смерть
03.12.1908
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Катар желудка
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