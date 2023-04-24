Агафья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1842 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерышов Сергей Петров

Рождение ребёнка
02.01.1866 ст.

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Ерышов Сергей Петров

Воспр. - д.Высоковка Павла Высильева жена Ефимья Федорова
Рождение ребёнка
16.07.1867 ст.

Дочь: Христина Сергеева

Отец ребёнка: Ерышов Сергей Петров

Воспр. - д.Высоковка умершего Ивана Абрамова жена Пелагея Александрова
Рождение ребёнка
14.06.1870 ст.

Сын: Елисей Сергеев

Отец ребёнка: Ерышов Сергей Петров

воспр. с.Высоковка крест.-собств. Григорий Алексеев Ерышов
Смерть
Неизвестно

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