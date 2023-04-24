Агафья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерышов Сергей Петров
Рождение ребёнка
02.01.1866 ст.
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Ерышов Сергей Петров
Воспр. - д.Высоковка Павла Высильева жена Ефимья Федорова
Рождение ребёнка
16.07.1867 ст.
Дочь: Христина Сергеева
Отец ребёнка: Ерышов Сергей Петров
Воспр. - д.Высоковка умершего Ивана Абрамова жена Пелагея Александрова
Рождение ребёнка
14.06.1870 ст.
Сын: Елисей Сергеев
Отец ребёнка: Ерышов Сергей Петров
воспр. с.Высоковка крест.-собств. Григорий Алексеев Ерышов
Смерть
Неизвестно