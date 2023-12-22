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Копкин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1883

Дата смерти

15.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1883

Отец: Копкин Яков Ильич

Мать: Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
20.01.1906

Сын: Копкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Мазурина Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1912 ст.

Дочь: Копкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мазурина Анисия Ивановна

Елизарьево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазурина Анисия Ивановна

Смерть
15.03.1961
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