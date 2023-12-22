Копкин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1883
Дата смерти15.03.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1883
Отец: Копкин Яков Ильич
Мать: Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1906
Мать ребёнка: Мазурина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1912 ст.
Дочь: Копкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мазурина Анисия Ивановна
Елизарьево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазурина Анисия Ивановна
Смерть
15.03.1961