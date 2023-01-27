Моисеева (Серова) Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
13.09.1903
Отец ребёнка: Моисеев Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
06.10.1904
Дочь: (Моисеева) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Моисеев Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
03.07.1906
Дочь: (Моисеева) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Моисеев Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно