Моисеева (Серова) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Серова) Прасковья Федоровна

Место рождения

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
1902

Муж: Моисеев Федор Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1903

Сын: Моисеев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Моисеев Федор Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1904

Дочь: (Моисеева) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Моисеев Федор Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: (Моисеева) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Моисеев Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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