Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванович

Василий Иванович

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Иван Васильевич

Мать: Татьяна Львовна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Меркурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гребеньщиков Платон Васильевич

Мать ребёнка: Анна Меркурьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Гребеньщикова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Анна Меркурьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Гребеньщикова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Анна Меркурьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Гребеньщиков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анна Меркурьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.