Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Иван Васильевич
Мать: Татьяна Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Меркурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гребеньщиков Платон Васильевич
Мать ребёнка: Анна Меркурьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Гребеньщикова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Анна Меркурьевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Гребеньщикова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Анна Меркурьевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Гребеньщиков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Анна Меркурьевна
Смерть
Неизвестно