Владимир Нестерович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Нестер Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аничина) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Аничина (Корогодова) Александра Сергеевна
Бракосочетание
10.05.1902
Рождение ребёнка
15.09.1908
Мать ребёнка: Аничина (Корогодова) Александра Сергеевна
Смерть
Неизвестно