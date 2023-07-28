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Владимир Нестерович

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Нестер Захарович

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аничина) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Аничина (Корогодова) Александра Сергеевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.05.1902

Жена: Аничина (Корогодова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
15.09.1908

Сын: Аничин Петр Владимирович

Мать ребёнка: Аничина (Корогодова) Александра Сергеевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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