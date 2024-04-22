Торопченов Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения03.11.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1830 ст.
Рождение ребёнка
18.02.1859 ст.
Сын: Торопченов Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
24.10.1866
Дочь: Капитолина Иванова
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
13.01.1871 ст.
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
13.01.1871 ст.
Сын: Торопченов Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Иванова
Смерть
Неизвестно