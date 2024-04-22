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Торопченов Иван Андреев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

03.11.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1830 ст.

Отец: Торопченов Андрей Иванов

Мать: Торопченова Василиса Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1859 ст.

Сын: Торопченов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1866

Дочь: Капитолина Иванова

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1871 ст.

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1871 ст.

Сын: Торопченов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Иванова

Смерть
Неизвестно
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