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Новикова Мария

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Место рождения

Россия, Тульская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тульская обл
Россия, Тульская обл
Рождение ребёнка
31.10.1910

Сын: Новиков Павел

Отец ребёнка: Новиков Фёдор

Зеленино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
б.Люда: "одна улица была и все Новиковы" мать зажиточная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Новиков Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Новиков Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Иван

Отец ребёнка: Новиков Фёдор

Смерть
Неизвестно
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