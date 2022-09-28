Филюшкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филюшкин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филюшкин Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филюшкин Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филюшкина Марина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филюшкин Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филюшкин Артем

Мать ребёнка: не указана

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