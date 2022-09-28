Филюшкин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филюшкин Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филюшкин Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филюшкина Марина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филюшкин Виктор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филюшкин Артем
Мать ребёнка: не указана