Гизатулин Равиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гизатулин Дамир
Мать ребёнка: Гизатулина (Юлмухамбетова) Рауза Роза
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1985
Сын: Гизатулин Рамиль
Мать ребёнка: Гизатулина (Юлмухамбетова) Рауза Роза
Рождение ребёнка
30.11.1995
Дочь: Раимгулова (Гизатулина) Венера
Мать ребёнка: Гизатулина (Юлмухамбетова) Рауза Роза