Степанова (Григорьева) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1975
Отец: Григорьев Алексей Филиппович
Мать: Григорьева Галина
Рождение ребёнка
25.05.1997
Дочь: Мясникова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Артемьев Николай
Рождение ребёнка
11.04.2002
Отец ребёнка: Артемьев Николай
Рождение ребёнка
02.12.2018
Дочь: Степанова Татьяна Игоревна
Отец ребёнка: Степанов Игорь
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Игорь