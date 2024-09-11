Апарина (Жукова) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апарина (Жукова) Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
1934

Муж: Апарин Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
13.01.1937

Дочь: Апарина Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Апарин Яков Сергеевич

Китово, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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