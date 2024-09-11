Апарина (Жукова) Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
13.01.1937
Дочь: Апарина Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Апарин Яков Сергеевич
Китово, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно