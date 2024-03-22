Silverman Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Silverman Jacob

Место рождения

Charleston, Kanawha County, West Virginia, USA

Дата рождения

01.01.1902

Дата смерти

06.04.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Kantor) Dora

Работа или профессия
Неизвестно
Insurance Agent
Место жительства
1910
Рождение ребёнка
1935

Сын: Silverman Stanley

Мать ребёнка: (Kantor) Dora

Место жительства
1940
Смерть
06.04.1956
Похороны
08.04.1956

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