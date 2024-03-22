Silverman Jacob
Место рожденияCharleston, Kanawha County, West Virginia, USA
Дата рождения01.01.1902
Дата смерти06.04.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Kantor) Dora
Работа или профессия
Неизвестно
Insurance Agent
Место жительства
1910
Рождение ребёнка
1935
Сын: Silverman Stanley
Мать ребёнка: (Kantor) Dora
Место жительства
1940
Смерть
06.04.1956
Похороны
08.04.1956