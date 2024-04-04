Юрина (Лятте) Михалина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Лятте) Михалина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Лятте Иосиф

Мать: ?

Бракосочетание
Между 14.12.1887 и 10.02.1888

Муж: Юрин Карп Александрович

Рождение ребёнка
05.03.1890

Сын: Юрин Георгий Карпович

Отец ребёнка: Юрин Карп Александрович

Россия
Рождение ребёнка
01.05.1893

Дочь: Левитская Елена Карповна

Отец ребёнка: Юрин Карп Александрович

Россия
Смерть
1933
Россия
Похороны
Неизвестно
Введенское, Москва
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