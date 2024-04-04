Юрина (Лятте) Михалина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Лятте Иосиф
Мать: ?
Бракосочетание
Между 14.12.1887 и 10.02.1888
Рождение ребёнка
05.03.1890
Отец ребёнка: Юрин Карп Александрович
Россия
Рождение ребёнка
01.05.1893
Дочь: Левитская Елена Карповна
Отец ребёнка: Юрин Карп Александрович
Россия
Смерть
1933
Россия
Похороны
Неизвестно
Введенское, Москва