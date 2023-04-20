Петрова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1989

Отец: Петров Михаил

Мать: Капстина Татьяна Анатольевна

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