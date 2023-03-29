Бурункина Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бурункин Сергей Радионович
Отец ребёнка: Другин (Бурункин) Радион Сергеевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бурункин Константин Радионович
Отец ребёнка: Другин (Бурункин) Радион Сергеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Бурункина Евдокия Радионовна
Отец ребёнка: Другин (Бурункин) Радион Сергеевич
Рождение ребёнка
27.11.1850
Сын: Бурункин Стефан Радионович
Отец ребёнка: Другин (Бурункин) Радион Сергеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бурункин Никифор Радионович
Отец ребёнка: Другин (Бурункин) Радион Сергеевич
Смерть
Неизвестно