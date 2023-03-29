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Бурункина Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Другин (Бурункин) Радион Сергеевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бурункин Сергей Радионович

Отец ребёнка: Другин (Бурункин) Радион Сергеевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Бурункин Константин Радионович

Отец ребёнка: Другин (Бурункин) Радион Сергеевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Бурункина Евдокия Радионовна

Отец ребёнка: Другин (Бурункин) Радион Сергеевич

Рождение ребёнка
27.11.1850

Сын: Бурункин Стефан Радионович

Отец ребёнка: Другин (Бурункин) Радион Сергеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бурункин Никифор Радионович

Отец ребёнка: Другин (Бурункин) Радион Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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