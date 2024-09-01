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Еньков (Яньков) Алексей Филипов

Место рождения

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

До 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.

Отец: Еньков Филипп Егоров

Мать: Енькова Агафья Павлова

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 212 фонд №389, опись №1, дело №701, стр. 65
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янькова Пераскева Маркелова

Рождение ребёнка
28.03.1892 ст.

Сын: Яньков Василий Алексеев

Мать ребёнка: Янькова Пераскева Маркелова

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №701, стр. 65
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Яньков Феодор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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