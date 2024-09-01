Еньков (Яньков) Алексей Филипов
Место рождения
Дата рожденияДо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.
Отец: Еньков Филипп Егоров
Мать: Енькова Агафья Павлова
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 212 фонд №389, опись №1, дело №701, стр. 65
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1892 ст.
Мать ребёнка: Янькова Пераскева Маркелова
фонд №389, опись №1, дело №701, стр. 65
Рождение ребёнка
1903 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно