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Бокарев Федор Осипович

Место рождения

Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1859 г.р.

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: не указан

Мать: Бокарева Степанида Ивановна

Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1907 год | 3
Упоминание
Неизвестно
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 37
Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.02.1907

Жена: Бокарева (Трусова) Мария Степановна

Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1907 год | 3
Смерть
После 1927
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 37

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