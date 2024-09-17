Бокарев Федор Осипович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886
Отец: не указан
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1907 год | 3
Упоминание
Неизвестно
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 37
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1907
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1907 год | 3
Смерть
После 1927
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 37