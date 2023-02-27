Душко Константин Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душко Константин Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Душко Анатолий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1992

Дочь: Душко Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Середняя Надежда Степановна

Рождение ребёнка
19.06.1997

Сын: Душко Артём Константинович

Мать ребёнка: Середняя Надежда Степановна

Москва, город федерального значения Москва

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