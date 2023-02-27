Душко Константин Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Душко Анатолий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1992
Дочь: Душко Дарья Константиновна
Мать ребёнка: Середняя Надежда Степановна
Рождение ребёнка
19.06.1997
Сын: Душко Артём Константинович
Мать ребёнка: Середняя Надежда Степановна
Москва, город федерального значения Москва