Егорова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Николай
Смерть
Неизвестно