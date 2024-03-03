Медведева (Киприна) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смерти05.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Артемий
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Медведев Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Артемий
Смерть
05.03.1993