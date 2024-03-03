Медведева (Киприна) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Киприна) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

05.03.1993

Пол

Женский

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Киприн Василий Гаврилович

Мать: Киприна Арина Максимовна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Артемий

Рождение ребёнка
1939

Сын: Медведев Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Медведев Артемий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Артемий

Смерть
05.03.1993
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