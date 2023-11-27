Шеманухин Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Шеманухин Игнат
Мать: Шеманухина Агрофена
Рождение ребёнка
01.06.1933
Сын: Шеманухин Сергей
Мать ребёнка: Шеманухина Екатерина
Рождение ребёнка
29.07.1937
Сын: Шеманухин Алексей
Мать ребёнка: Шеманухина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеманухина Екатерина
Смерть
1973