Шеманухин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеманухин Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Шеманухин Игнат

Мать: Шеманухина Агрофена

Рождение ребёнка
01.06.1933

Сын: Шеманухин Сергей

Мать ребёнка: Шеманухина Екатерина

Рождение ребёнка
29.07.1937

Сын: Шеманухин Алексей

Мать ребёнка: Шеманухина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеманухина Екатерина

Смерть
1973
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