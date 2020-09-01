Долин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти?.09.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долина (Виноградова) Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1962
Сын: Долин Андрей Юрьевич
Мать ребёнка: Долина (Виноградова) Александра Павловна
Смерть
?.09.2020
Причина смерти: Оторвавшийся тромб, сердце