Долин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долин Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

?.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долина (Виноградова) Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долина (Виноградова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
31.05.1962

Сын: Долин Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Долина (Виноградова) Александра Павловна

Смерть
?.09.2020
Причина смерти: Оторвавшийся тромб, сердце

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