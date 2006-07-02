Голикова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1920
Дата смерти02.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1946
Отец ребёнка: Голиков Василий Захарович
Рождение ребёнка
15.12.1948
Дочь: Голикова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Голиков Василий Захарович
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.2006