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Голикова Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1920

Дата смерти

02.07.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1946

Сын: Голиков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Голиков Василий Захарович

Рождение ребёнка
15.12.1948

Дочь: Голикова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Голиков Василий Захарович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Василий Захарович

Смерть
02.07.2006
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