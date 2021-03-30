Чекункова (Желтова) Ирина 11.08.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чекункова (Желтова) Ирина

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Место рождения

Москва

Дата рождения

11.08.1954

Дата смерти

30.03.2021

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекунков Сергей

Москва
Рождение ребёнка
21.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекунков Сергей

Рождение ребёнка
30.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекунков Сергей

Смерть
30.03.2021
Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия, Центральный административный округ, Москва

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