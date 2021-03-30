Чекункова (Желтова) Ирина
Место рожденияМосква
Дата рождения11.08.1954
Дата смерти30.03.2021
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чекунков Сергей
Москва
Рождение ребёнка
21.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекунков Сергей
Рождение ребёнка
30.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекунков Сергей
Смерть
30.03.2021
Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия, Центральный административный округ, Москва