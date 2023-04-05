Маневский Иван
мужской, родился Неизвестно
Дети
Маневский Евстафий ИвановичНеизвестно г.р.
Маневский Осип ИвановичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маневский Евстафий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно