Маневский Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Маневский Иван

Автор
НМ
Мельников Н.

мужской, родился Неизвестно

Дети
Маневский Евстафий ИвановичНеизвестно г.р.
Маневский Осип ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маневский Евстафий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маневский Осип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маневский Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

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