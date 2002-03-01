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Калаев Владимир Павлович

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

19.10.1927

Дата смерти

01.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1927

Отец: Калаев Павел Степанович

Мать: Калаева Антонина Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
?.12.1951

Жена: Калаева Валентина Ивановна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
17.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калаева Валентина Ивановна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
05.11.1954

Сын: Калаев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Калаева Валентина Ивановна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Смерть
01.03.2002
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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