Калаев Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения19.10.1927
Дата смерти01.03.2002
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1927
Бракосочетание
?.12.1951
Рождение ребёнка
17.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калаева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1954
Сын: Калаев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Калаева Валентина Ивановна
Смерть
01.03.2002
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область