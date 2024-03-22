Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Андреевна

Елизавета Андреевна

Место рождения

Антушево, Просековская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Андрей Макеевич

Мать: не указана

Антушево, Просековская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
20.01.1866

Муж: Воронин Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.01.1867

Дочь: Воронина Ираида Петровна

Отец ребёнка: Воронин Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.11.1868

Дочь: Воронина Евгения Петровна

Отец ребёнка: Воронин Пётр Дмитриевич

Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close