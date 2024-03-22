Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Андрей Макеевич
Бракосочетание
20.01.1866
Рождение ребёнка
21.01.1867
Дочь: Воронина Ираида Петровна
Отец ребёнка: Воронин Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.11.1868
Дочь: Воронина Евгения Петровна
Отец ребёнка: Воронин Пётр Дмитриевич
Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно