Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1943
Рождение ребёнка
10.12.1962
Дочь: Антонюк-Шостак Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Шостак Иван Казимирович
Рождение ребёнка
08.05.1966
Дочь: Линус-Шостак Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Шостак Иван Казимирович
Рождение ребёнка
17.05.1970
Отец ребёнка: Шостак Иван Казимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шостак Алла Ивановна
Отец ребёнка: Шостак Иван Казимирович