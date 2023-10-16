Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШостак-Рыбалко Тамара Ивановна

Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1943

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1943

Отец: Рыбалко Иван Иванович

Мать: Рыбалко-Евлаш Арина Николаевна

Рождение ребёнка
10.12.1962

Дочь: Антонюк-Шостак Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Шостак Иван Казимирович

Рождение ребёнка
08.05.1966

Дочь: Линус-Шостак Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Шостак Иван Казимирович

Рождение ребёнка
17.05.1970

Сын: Шостак Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шостак Иван Казимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шостак Иван Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шостак Алла Ивановна

Отец ребёнка: Шостак Иван Казимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close