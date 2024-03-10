Цыбжитова-Бундашинова Мария Цымбеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1939
Рождение ребёнка
29.03.1960
Сын: Бундашинов Сергей
Отец ребёнка: Бундашинов Доржо Лубсанович
Рождение ребёнка
16.09.1968
Дочь: Бундашинова Ринчин Доржиевна
Отец ребёнка: Бундашинов Доржо Лубсанович
Рождение ребёнка
06.07.1972
Сын: Бундашнов Зоригто Доржиевич
Отец ребёнка: Бундашинов Доржо Лубсанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цырен-Доржо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Очир