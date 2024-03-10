Цыбжитова-Бундашинова Мария Цымбеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбжитова-Бундашинова Мария Цымбеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1939

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1939

Отец: не указан

Мать: Цыбжитова Дарима Цымбеловна

Рождение ребёнка
29.03.1960

Сын: Бундашинов Сергей

Отец ребёнка: Бундашинов Доржо Лубсанович

Рождение ребёнка
16.09.1968

Дочь: Бундашинова Ринчин Доржиевна

Отец ребёнка: Бундашинов Доржо Лубсанович

Рождение ребёнка
06.07.1972

Сын: Бундашнов Зоригто Доржиевич

Отец ребёнка: Бундашинов Доржо Лубсанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цырен-Доржо

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Очир

Отец ребёнка: не указан

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