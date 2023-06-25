Хрюкина (Гончарова) Анисья Родионова
Место рождения
Дата рождения21.12.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1851 ст.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Дерибина (Хрюкина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Хрюкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Хрюкин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Хрюкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1968
Сын: Хрюкин Федор Гриигорьевич
Отец ребёнка: Хрюкин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно