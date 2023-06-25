Хрюкина (Гончарова) Анисья Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрюкина (Гончарова) Анисья Родионова

Место рождения

Иванково, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

21.12.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1851 ст.

Отец: Гончаров Родион Михайлович

Мать: Гончарова Анна Михайловна

Иванково, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Дерибина (Хрюкина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Хрюкин Григорий Иванович

Иванково, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Хрюкин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Хрюкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1968

Сын: Хрюкин Федор Гриигорьевич

Отец ребёнка: Хрюкин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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