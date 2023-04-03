Пугачева Татьяна Онисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1904
Дочь: Елисавета Андреевна
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
16.08.1906
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
14.08.1909
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
24.05.1912
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно