Панкратова (Михайлова) Варвара Арсентьевна 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратова (Михайлова) Варвара Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Михайлов Арсентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Гурьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Гурьевич

Смерть
Неизвестно

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