Панкратова (Михайлова) Варвара Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Михайлов Арсентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Гурьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Гурьевич
Смерть
Неизвестно