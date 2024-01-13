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Пициаловская (Альперт) Дора
Пициаловская (Альперт) Дора
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.1920
Дата смерти
24.10.1986
Пол
Женский
Отец
Альперт Моисей
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1920
Отец:
Альперт Моисей
Мать:
?
Смерть
24.10.1986
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