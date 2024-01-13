Пициаловская (Альперт) Дора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пициаловская (Альперт) Дора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1920

Дата смерти

24.10.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1920

Отец: Альперт Моисей

Мать: ?

Смерть
24.10.1986
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