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Виноградов Александр Фролов

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Савватово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1918 ст.

Жена: (Скворцова) Мария Николаева

Венчание в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: Судайской волости деревни Савватово гражданин Александр Фролов Виноградов, вероисповедания п... Показать все
Смерть
Неизвестно

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