Виноградов Александр Фролов
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Савватово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1918 ст.
Венчание в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: Судайской волости деревни Савватово гражданин Александр Фролов Виноградов, вероисповедания п... Показать все
Смерть
Неизвестно