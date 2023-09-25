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Загайнова Лукерья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загайнов Владимир Леонтьевич

Мать: Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силкина Евгения Афанасьевна

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: Осокин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
30.05.1914

Сын: Осокин Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
12.02.1916

Сын: Осокин Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
28.08.1917

Сын: Осокин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Иванова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
29.12.1919

Сын: Осокин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
31.10.1921

Дочь: Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
?.05.1924

Дочь: Осокина Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
05.05.1926

Сын: Осокин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
03.02.1927

Дочь: Федулова Агния Афанасьевна

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
04.05.1930

Сын: Осокин Борис Афанасьевич

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
19.11.1931

Сын: Осокин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
23.07.1935

Сын: Осокин Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
11.08.1937

Дочь: Осокина Тамара Афанасьевна

Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович

Смерть
Неизвестно

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