Загайнова Лукерья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Отец: Загайнов Владимир Леонтьевич
Мать: Матрена Дмитриевна
Дочь: Силкина Евгения Афанасьевна
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Дочь: Осокин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Сын: Осокин Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Сын: Осокин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Дочь: Иванова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Сын: Осокин Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Дочь: Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Дочь: Осокина Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Дочь: Федулова Агния Афанасьевна
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Сын: Осокин Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Сын: Осокин Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович
Дочь: Осокина Тамара Афанасьевна
Отец ребёнка: Осокин Афанасий Константинович