Буткова Светлана Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Буткова Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутков Анатолий Александрович

ставропольский край
Рождение ребёнка
1984

Сын: Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.08.1995

Дочь: (Буткова) Елизавета Анатольевна

Отец ребёнка: Бутков Анатолий Александрович

ставропольский край

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