Буткова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ставропольский край
Рождение ребёнка
1984
Сын: Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.08.1995
Дочь: (Буткова) Елизавета Анатольевна
Отец ребёнка: Бутков Анатолий Александрович
ставропольский край