Пазючка Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смерти16.01.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.1830 ст.
Сын: Ткач Андрей Васильев
Отец ребёнка: Ткач Василий Васильев
Рождение ребёнка
26.09.1833
Отец ребёнка: Ткач Василий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.1835
Причина смерти: от простуды
Похороны
18.01.1835