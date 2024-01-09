Пазючка Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазючка Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

16.01.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1830 ст.

Сын: Ткач Андрей Васильев

Отец ребёнка: Ткач Василий Васильев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
26.09.1833

Сын: Ткач Калистрат Васильев

Отец ребёнка: Ткач Василий Васильев

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткач Василий Васильев

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
16.01.1835
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
18.01.1835
Колонщина, Київська область
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