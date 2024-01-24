Козявина (Дёмина) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1968
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1968
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Дёмина Мария Павловна
Бракосочетание
19.08.1989
город Кострома
Бракосочетание
19.08.1989
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
06.10.1990
Дочь: Долина Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Козявин Владимир Михайлович
город Кострома
Рождение ребёнка
01.11.1995
Сын: Козявин Ярослав Владимирович
Отец ребёнка: Козявин Владимир Михайлович
город Кострома