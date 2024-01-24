Козявина (Дёмина) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина (Дёмина) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дёмина Мария Павловна

Бракосочетание
19.08.1989

Муж: Козявин Владимир Михайлович

город Кострома
Бракосочетание
19.08.1989

Муж: не указан

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
06.10.1990

Дочь: Долина Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Козявин Владимир Михайлович

город Кострома
Рождение ребёнка
01.11.1995

Сын: Козявин Ярослав Владимирович

Отец ребёнка: Козявин Владимир Михайлович

город Кострома
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