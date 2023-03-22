Попов Авксентий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Попов Александр
Мать: Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
16.03.1884
Дочь: Попова Дарья Аксентиевна
Мать ребёнка: Замараева Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
05.05.1886
Дочь: Попова Елена Авксентиевна
Мать ребёнка: Замараева Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Попов Михаил Авксентьевич
Мать ребёнка: Замараева Екатерина Григорьевна
Байроновка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно