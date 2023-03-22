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Попов Авксентий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Попов Александр

Мать: Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
16.03.1884

Дочь: Попова Дарья Аксентиевна

Мать ребёнка: Замараева Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
05.05.1886

Дочь: Попова Елена Авксентиевна

Мать ребёнка: Замараева Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Попов Михаил Авксентьевич

Мать ребёнка: Замараева Екатерина Григорьевна

Байроновка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Лука Авксентиев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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