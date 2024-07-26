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Обоскалов Михаил Петрович

Место рождения

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Обоскалов Петр Гордеевич

Мать: не указана

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обоскалова (--) Васса Емельяновна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Обоскалов Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.02.1857

Дочь: Обоскалова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Обоскалова (--) Васса Емельяновна

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край
12-24
Смерть
Неизвестно

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