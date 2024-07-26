Обоскалов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Обоскалов Петр Гордеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Обоскалов Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1857
Дочь: Обоскалова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Обоскалова (--) Васса Емельяновна
12-24
Смерть
Неизвестно