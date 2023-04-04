Азарова (Азарова) Агафья
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Азаров Алексей
Отец ребёнка: Азаров Андрей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Азарова Прасковья
Отец ребёнка: Азаров Андрей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824
Сын: Азаров Илья
Отец ребёнка: Азаров Андрей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Азарова Анна
Отец ребёнка: Азаров Андрей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1827
Сын: Азаров Никита
Отец ребёнка: Азаров Андрей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1831
Сын: Азаров Алексей
Отец ребёнка: Азаров Андрей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров Андрей
Смерть
Неизвестно