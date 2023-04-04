Азарова (Азарова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Азарова) Агафья

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Азаров Алексей

Отец ребёнка: Азаров Андрей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Азарова Прасковья

Отец ребёнка: Азаров Андрей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Азаров Илья

Отец ребёнка: Азаров Андрей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Азарова Анна

Отец ребёнка: Азаров Андрей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Азаров Никита

Отец ребёнка: Азаров Андрей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Азаров Алексей

Отец ребёнка: Азаров Андрей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Андрей

Смерть
Неизвестно
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