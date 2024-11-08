Пивоварова (Килунова) Гликерия Агапитовна
Место рождения
Дата рождения1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.
Отец: Килунов Агапит Кузмич
Мать: Килунова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Пивоваров Архипп Пантелеимович
Отец ребёнка: Пивоваров (Петров) Пантелеимон Леонтьевич
Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
Неизвестно