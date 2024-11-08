Пивоварова (Килунова) Гликерия Агапитовна 1728 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пивоварова (Килунова) Гликерия Агапитовна

Место рождения

Подволошная, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.

Отец: Килунов Агапит Кузмич

Мать: Килунова Анастасия

Подволошная, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров (Петров) Пантелеимон Леонтьевич

Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Пивоваров Архипп Пантелеимович

Отец ребёнка: Пивоваров (Петров) Пантелеимон Леонтьевич

Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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