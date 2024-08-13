Любутова (Любутова) Марья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Марья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Любутова) Анна Власовна

Отец ребёнка: Любутов Власий Емельянович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Любутова) Ксения Власовна

Отец ребёнка: Любутов Власий Емельянович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Любутов Емельян Власович

Отец ребёнка: Любутов Власий Емельянович

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