Любутова (Любутова) Марья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Любутова) Анна Власовна
Отец ребёнка: Любутов Власий Емельянович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Любутова) Ксения Власовна
Отец ребёнка: Любутов Власий Емельянович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Любутов Власий Емельянович