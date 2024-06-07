Рычков Емельян Дементиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРычков Емельян Дементиевич

Рычков Емельян Дементиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Рычков Дементий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивонина (Рычкова) Ирина Емельяновна

Мать ребёнка: Рычкова Анна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Над ключем Талым, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Сын: Рычков Естефей Емельянович

Мать ребёнка: Рычкова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Рычков Павел Емельянович

Мать ребёнка: Рычкова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Рычков Александр Емельянович

Мать ребёнка: Рычкова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Рычкова) Марья Емельяновна

Мать ребёнка: Рычкова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.