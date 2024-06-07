Рычков Емельян Дементиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Рычков Дементий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивонина (Рычкова) Ирина Емельяновна
Мать ребёнка: Рычкова Анна Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Над ключем Талым, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745
Сын: Рычков Естефей Емельянович
Мать ребёнка: Рычкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Рычкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Рычков Александр Емельянович
Мать ребёнка: Рычкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Рычкова) Марья Емельяновна
Мать ребёнка: Рычкова Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно