Осколков Валерий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осколков Валерий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1941

Отец: не указан

Мать: Осипова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осколкова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Безматерных Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осколков Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Безматерных Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осколкова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Безматерных Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безматерных Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно
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