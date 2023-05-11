Осколков Валерий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1941
Мать: Осипова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осколкова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Безматерных Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осколков Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Безматерных Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осколкова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Безматерных Валентина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно