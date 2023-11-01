Муковникова Елизавета Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1912
Дата смерти04.03.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912
Отец: Муковников Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.?
Сын: Петушков Николай Исакович
Отец ребёнка: Петушков Исак Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
09.02.1934
Дочь: Петушкова Антонина Исаковна
Отец ребёнка: Петушков Исак Харитонович
Рождение ребёнка
29.12.1942
Дочь: Голубкина Нина Исаковна
Отец ребёнка: Петушков Исак Харитонович
Рождение ребёнка
05.02.1948
Дочь: Донцова Валентина Исаковна
Отец ребёнка: Петушков Исак Харитонович
Рождение ребёнка
26.01.1951
Дочь: Аристова Надежда Исаковна
Отец ребёнка: Петушков Исак Харитонович
Смерть
04.03.1980