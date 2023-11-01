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Муковникова Елизавета Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1912

Дата смерти

04.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912

Отец: Муковников Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.?

Сын: Петушков Николай Исакович

Отец ребёнка: Петушков Исак Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петушков Исак Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
09.02.1934

Дочь: Петушкова Антонина Исаковна

Отец ребёнка: Петушков Исак Харитонович

Рождение ребёнка
29.12.1942

Дочь: Голубкина Нина Исаковна

Отец ребёнка: Петушков Исак Харитонович

Рождение ребёнка
05.02.1948

Дочь: Донцова Валентина Исаковна

Отец ребёнка: Петушков Исак Харитонович

Рождение ребёнка
26.01.1951

Дочь: Аристова Надежда Исаковна

Отец ребёнка: Петушков Исак Харитонович

Смерть
04.03.1980

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