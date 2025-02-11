Костина (Рыбаева) Анна Корниловна
женский, родилась 19.12.1836, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецРыбаев Корнил ИвановичДо 1816 г.р.
МатьРыбаева Анастасия АлексеевнаДо 1818 г.р.
Супруги
Костин Иуда Николаевич1836 г.р.
Дети
Костин Иван ИудовичДо 1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1836
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.04.1856
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Костин Иван Иудович
Отец ребёнка: Костин Иуда Николаевич
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно