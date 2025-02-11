Костина (Рыбаева) Анна Корниловна 19.12.1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Костина (Рыбаева) Анна Корниловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 19.12.1836, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Рыбаев Корнил ИвановичДо 1816 г.р.
Мать
Рыбаева Анастасия АлексеевнаДо 1818 г.р.
Супруги
Костин Иуда Николаевич1836 г.р.
Дети
Костин Иван ИудовичДо 1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1836

Отец: Рыбаев Корнил Иванович

Мать: Рыбаева Анастасия Алексеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
22.04.1856

Муж: Костин Иуда Николаевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Костин Иван Иудович

Отец ребёнка: Костин Иуда Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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