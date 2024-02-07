Грузинов Марк Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
03.04.1819
Дочь: Грузинова Александра Маркова
Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева
Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Казанцева Александра Маркова
Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Маркова
Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
11.06.1833
Дочь: Смородина Агрипина Маркова
Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева
Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
06.03.1838
Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева
Смерть
1846