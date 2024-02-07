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Грузинов Марк Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Грузинов Козьма Андреевич

Мать: Грузинова Наталья Гаврилова

Рождение ребёнка
03.04.1819

Дочь: Грузинова Александра Маркова

Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева

Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
1820

Сын: Грузинов Никита Марков

Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Грузинов Алексей Марков

Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Казанцева Александра Маркова

Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Маркова

Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева

Рождение ребёнка
11.06.1833

Дочь: Смородина Агрипина Маркова

Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева

Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
1836

Сын: Грузинов Сергей Марков

Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева

Рождение ребёнка
06.03.1838

Сын: Грузинов Николай Марков

Мать ребёнка: Грузинова Феодосия Григорьева

Смерть
1846
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