Сужова Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСужова Агриппина Андреевна

Сужова Агриппина Андреевна

Место рождения

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1858

Муж: Сужев (Сужов) Платон Федорович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Сужов Авдей Платонович

Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Сужов Ириней Платонович

Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Сужов Федор Платонович

Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Сужов Николай Платонович

Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сужов Александр Платонович

Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1874 ст.

Дочь: Сужева Анастасия Платоновна

Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.01.1876 ст.

Дочь: Сужева Анастасия Платоновна

Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.