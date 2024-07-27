Сужова Агриппина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1858
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сужов Александр Платонович
Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович
Рождение ребёнка
?.09.1874 ст.
Дочь: Сужева Анастасия Платоновна
Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович
Рождение ребёнка
?.01.1876 ст.
Дочь: Сужева Анастасия Платоновна
Отец ребёнка: Сужев (Сужов) Платон Федорович
Смерть
Неизвестно